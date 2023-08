Milan, l’ex Kessié scherza con Pioli e i suoi ex compagni | VIDEO

Il Milan, nella nottata, ha giocato la sua ultima partita negli Stati Uniti contro il Barcellona. In campo non è sceso l'ex rossonero Franck Kessié per un infortunio. Il giocatore, però, ha parlato con il mister e i suoi ex compagni nel pre partita. Ecco il video riportato su Twitter dall'account TikTok della Espn.