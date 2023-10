Milan-Juventus 0-1, Leao sicuro: “Sconfitta che non ci sconvolgerà”

"Risultato ingiusto per quello che abbiamo fatto durante i 90 minuti - ha scritto Leao su Milan-Juventus -. Orgoglioso dei miei compagni che, nonostante siamo rimasti senza un giocatore, hanno dato il massimo per ottenere un risultato positivo che non è stato possibile".

"Questa sconfitta non ci sconvolgerà perché continueremo a dimostrare di essere un gruppo fantastico!", ha chiosato, fiducioso in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League, il nativo di Almada. Mercato, il Milan sfida la Juve per un top player >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.