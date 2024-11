Il Milan ha molti giocatori che sono impegnati con le proprie Nazionali. In attacco hanno lasciato Milanello sia Morata che Jovic. Su entrambe le punte c'erano dubbie: lo spagnolo era andato KO in allenamento per una botta alla testa contro Pavlovic, tanto da saltare il Cagliari in Serie A. Il serbo è fermo per la pubalgia. Ecco le ultime novità su entrambi.