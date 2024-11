Portato all'ospedale di Legnano, trattenuto in osservazione e dimesso con una prognosi di dieci giorni di stop, Morata ha risposto lo stesso alla convocazione del Commissario Tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, per le partite della Nations League in programma domani, ore 20:45, a Copenaghen contro la Danimarca e lunedì prossimo, stessa ora, a Tenerife contro la Svizzera.