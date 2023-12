Milan, Jović: “Felice per il mio primo gol in questo fantastico club”

Luka Jović, attaccante del Milan, ha mostrato sui propri profili social l'entusiasmo per il primo gol in maglia rossonera

Dopo un'attesa durata circa quattro mesi è finalmente arrivato il primo gol di Luka Jović in maglia rossonera. Il serbo, tanto contestato nelle ultime settimane, ha sbloccato il risultato di Milan - Frosinone , portando in vantaggio i suoi al termine del primo tempo. Non solo, perché nella ripresa si è reso protagonista dell'assist per il 3-0 di Fikayo Tomori .

Una prestazione tanto attesa che finalmente è arrivata in uno dei match probabilmente più importanti dell'ultimo periodo per il Milan. Lo stesso Luka Jović ha poi voluto esprimere sui social il proprio entusiasmo per la prima rete con il Diavolo. Sul suo account 'Instagram' l'attaccante serbo ha infatti pubblicato un post che lo raffigura, corredato dalla didascalia: "Felice per la vittoria importante e il mio primo gol in questo fantastico club".