Milan, Camarda non si ferma: gol con l’Italia U17 | VIDEO

Continua a brillare la stella del Milan: Camarda, impegnato con l'Italia U17 non perde il vizio. La punta rossonera segna anche in Nazionale

Francesco Camarda continua a segnare, anche con la maglia dell’ Italia . Il giovanissimo attaccante del Milan non si ferm e continua a fare male alle difese avversarie. Camarda è stato infatti protagonista della vittoria di ieri della Nazionale U17 contro San Marino , chiudendo definitivamente la partita, che sembrava comunque sempre in mano dell'Italia. Sul social X il video del gol di Camarda . Ecco il post.

Il giovane attaccante del Milan recupera palla, salta un difensore e s'invola davanti al portiere. Camarda è glaciale e non sbaglia. Nella partita di ieri di Youth League, la Primavera ha giocato molto bene, ma è uscita sconfitta, anche per la mancanza di freddezza sotto porta. Insomma, Camarda è mancato tantissimo ad Abate. Va trattato con la giusta precauzione, ma Camarda continua a brillare e a far parlare di sè. Potrebbe essere il futuro dell'attacco del Milan. Intanto, all'indomani di PSG-Milan, Sacchi non le manda a dire: "Ma lo volete capire qual è il problema?". Le sue parole >>>