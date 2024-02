Ravezzani: “Milan e Inter, ecco la differenza. Milanisti frustrati per… “

"Con Ibrahimovic, il miglior Bennacer, Kessie, Diaz, Giroud 2 anni più giovane e Romagnoli prima riserva nettamente più forti proprio no". Ricordiamo che due stagioni fa, il Milan di Pioli vinse lo scudetto. LEGGI ANCHE: San Siro, Milan e Inter ancora scettiche. Ecco tutti i dettagli

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.