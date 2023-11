Chi tifano i Green Day? Il Milan sbugiarda l’Inter sui social con..il VAR

Gaffe dell'Inter sui social e il Milan...la sbugiarda: Billie Joe Armstrong, frontman dei Green Day, è stato protagonista di un siparietto in cui ha fatto scegliere ai fan una maglia del Milan e una dell'Inter. Ma...

Billie Joe Armstrong, frontman dei Green Day, si è reso protagonista di un simpaticissimo siparietto sul palco durante un concerto ai Magazzini Generali di Milano. Il cantante aveva in mano due maglie, una dell'Inter e una del Milan e le ha mostrate al suo pubblico a turno. Quando mostrava quella rossonera i suoi fan rumoreggiavano in segno di approvazione, mentre mostravano evidente 'disinteresse' quando presentava quella dell'Inter. Evidentemente, c'erano più tifosi rossoneri al concerto. Alla fine Billie Joe ha chiosato con un 'Grazie'. Oggi però molti media italiani hanno travisato un po' la cosa, riportando così la notizia: i Green Day scelgono l'Inter (vedi foto qua sotto). Cosa non vera e distante da quello che è successo