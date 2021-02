Milan-Inter 0-3, Romagnoli: “Ci mettiamo la faccia” | Serie A News

Milan-Inter 0-3: il messaggio di Romagnoli ai tifosi

Alessio Romagnoli, capitano rossonero, è stato, sicuramente, tra i peggiori in campo in occasione di Milan-Inter 0-3. Il Diavolo ha perso malamente il derby di Milano gettando i propri tifosi nello sconforto, oltre che a -4 in classifica dai nerazzurri.

Il numero 13 del Milan, però, non intende sfuggire dinanzi le proprie responsabilità e, in un post sul suo account personale del popolare social network ‘Instagram‘, ha voluto inviare un messaggio ai sostenitori della squadra rossonera in questo momento non propriamente facile per tutti.