Milan, Ibrahimovic fa sognare i tifosi sui social: “Believers” | News

Al termine della scorsa stagione, dopo l'ultimo match contro l'Hellas Verona, Zlatan Ibrahimovic non solo ha salutato il Milan, ultimo club in cui ha militato, ma ha dato proprio l'addio al calcio giocato. L'attaccante svedese ha comunicato di voler smettere di giocare durante una cerimonia particolarmente emozionante. Ma si è spesso parlato di un suo possibile incarico in dirigenza come Club Manager.