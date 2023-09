Milan, Ibrahimovic in dirigenza? Intanto lo svedese confonde sui social…

La batosta subita nel derby ha riaperto diverse cicatrici per quanto riguarda il Milan. Stefano Pioli non è l'unico presente sul banco degli imputati, vi è anche una nuova dirigenza criticata per non aver sopperito all'assenza, e l'essenza, di una figura come Paolo Maldini. L'inattesa visita di Zlatan Ibrahimovic ha poi rimescolato le carte, facendo piombare tra i corridoi di Milanello rumors e voci di una entrata in società dell'ex attaccante svedese.