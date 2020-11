Milan, Ibrahimovic si affida ai social: “Senza tempo”

Napoli-Milan, il commento di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con un post sui social Zlatan Ibrahimovic commenta la bella vittoria dei rossoneri contro il Napoli per 3-1 al San Paolo. “Senza tempo (timeless)”, scrive lo svedese senza dare importanza all’infortunio che lo costringerà ad uno stop nelle prossime gare. Ibrahimovic, ieri sera, ha segnato la quarta doppietta in campionato (dopo Bologna, Roma e Inter), arrivando a quota 10 reti realizzate in appena 6 gare. Insomma, un inizio di stagione straordinario nonostante lo stop per Covid prima e ora per una lesione al bicipite femorale della coscia. Certa l’assenza contro il Lille giovedì sera, dove al suo posto giocherà con ogni probabilità Ante Rebic nel ruolo di prima punta.