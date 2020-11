Sabatini: “Ibra il più forte del campionato. Icardi gli farebbe panchina”

Sabatini elogia Zlatan Ibrahimovic

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento di Zlatan Ibrahimovic. “Icardi o Milik al Milan? Ibrahimovic oggi è il giocatore più forte del campionato italiano, non pensate a chi gli sarebbe dietro, Icardi gli farebbe panchina. Ora i rossoneri devono solo sperare che Ibrahimovic non prenda il raffreddore”, ha dichiarato.

Sul mercato: “Su Milenkovic c’è il Milan ma anche altre squadre. Ma ai tifosi del Milan direi tenetevi stretto Kjaer, oggi non saprei chi prenderei tra i due”.

LE CONDIZIONI DI IBRA DOPO L’INFORTUNIO DI IERI SERA>>>