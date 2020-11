Napoli-Milan, quarta doppietta per Ibrahimovic

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Contro il Napoli Zlatan Ibrahimovic ha segnato la sua quarta doppietta in campionato: nona e decima rete per lui. Bologna, Inter, Roma e ora Napoli. Lo svedese è davvero l’uomo in più per questo Milan. Vero trascinatore e leader. Mondo Milan in ansia però per le sue condizioni fisiche, visto che nel finale è uscito per un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

