Milan, Ibrahimovic lancia segnali: “Il passato e il futuro” | FOTO

Il Milan ha cambiato davvero tanto durante la scorsa estate. Non solo sul mercato, dove sono arrivati tantissimi giocatori e altri sono partiti. I rossoneri hanno cambiato totalmente il piano dirigenziale salutando Massara e Maldinie dando molte responsabilità a Moncada e Furlani. Dal campo, poi, è arrivato il ritiro emozionante di Ibrahimovic. Ormai è chiaro come lo svedese possa tornare in rossonero come dirigente. Lo svedese lancia segnali?