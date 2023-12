Milan, Ibrahimovic torna in grande stile. E sui social posta: “Booom”

Zlatan Ibrahimovic è tornato in grande stile al Milan per la sua prima esperienza da non giocatore. E anche il post social lo dimostra...

Fabio Barera Redattore

Nella giornata odierna è arrivata quella notizia tanto aspettata dai tifosi rossoneri negli ultimi mesi, ossia il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Dopo le due parentesi da giocatore lo svedese questa volta è rientrato in società da dirigente e c'è grande attesa di vederlo effettivamente all'opera in questo ruolo per lui inedito.