Milan, Ibrahimovic: “Nel mondo di Zlatan non c’è il razzismo” | News

Milan, Ibrahimovic si difende dalle accuse di razzismo

L’Inter ha vinto il derby di Coppa Italia, volando così alle semifinalI della competizione, ma tutto il mondo parla dello scontro tra Zlatan ibrahimovic e Romelu Lukaku (QUI le offese).

Tanti però hanno parlato di Ibrahimovic come di una persona razzista. La cosa ovviamente non è andata giù al campione svedese, che ha postato il seguente messaggio su Twitter: "Nel mondo di Zlatan non c'è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali. Siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri". Ibrahimovic ha poi riproposto il video pubblicato qualche mese fa su Instagram, in cui si vedono due bambini che si abbracciano con scritto: "WE ARE ONE".