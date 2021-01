Milan, spunta una nuova frase shock di Lukaku a Ibrahimovic | News

Milan, una nuova frase di Lukaku ad Ibrahimovic

L’Inter ha vinto il derby di Coppa Italia, volando così alle semifinale della competizione, ma tutto il mondo parla dello scontro tra Zlatan ibrahimovic e Romelu Lukaku (QUI le offese).

Sport Mediaset, però, ha messo in evidenza un’altra frase, che è evidentemente è sfuggita nella prima ricostruzione. Lukaku, infatti, avrebbe detto a Ibrahimovic: “Sei un uomo morto”. Insomma, una cosa ormai sembra chiara: entrambi i giocatori hanno sbagliato, non solo lo svedese. Calciomercato Milan: ritorno di fiamma in difesa. VAI ALLA NOTIZIA>>>