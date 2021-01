Inter-Milan 2-1, Lukaku a Ibrahimovic: “Ti sparo in testa” | Coppa Italia News

Lukaku vs Ibrahimovic: ecco cosa si sono detti

Il derby di Coppa Italia di ieri sera ha visto vincere l’Inter per 2-1. Protagonisti indiscussi della gara sono stati Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, entrambi andati in gol e che hanno dato vita ad un’animata discussione sfiorando anche la rissa. Proprio durante il loro battibecco, sono uscite delle parole ingiuriose da parte del numero 9 nerazzurro. Di seguito si riporta la ricostruzione di Italian Football tv su Twitter di quanto accaduto.

Sicuramente Ibrahimovic voleva istigare Lukaku facendogli perdere le staffe, considerato che il Milan stava conducendo il match per 0-1 proprio grazie al gol di Ibra e con l’attaccante belga particolarmente nervoso. Peccato, però, che lo stesso Lukaku abbia completamente esagerato con le parole, tanto da aver minacciato il numero 11 rossonero di sparargli in testa. Tutto ciò è accaduto alla fine del primo tempo, con la preoccupazione di far scoppiare una pesante lite nel tunnel che conduce i calciatori negli spogliatoi. Fortunatamente non è successo nulla di grave, se non questa brutta parentesi, infatti il secondo tempo è iniziato in modo assolutamente normale.

