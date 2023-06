Ibrahimovic invita Djokovic a giocare a padel: pronta la risposta del serbo

Simpatico siparietto social tra Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ed il tennista serbo Novak Djokovic, tifoso rossonero

Nelle ultime ore sui social è andato in scena un curioso siparietto tra Novak Djokovic, tennista serbo e noto tifoso del Milan, e l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, come noto è un grande appassionato di padel e ha aperto un nuovo centro sportivo. Attraverso una storia sul proprio profilo 'Instagram' Ibra ha sfidato 'Nole' postando un video in cui si allena e scrivendo 'Quando sei pronto'.