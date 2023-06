Calciomercato Milan – De Ketelaere fuori? Pronto Guler

Dentro Guler, fuori De Ketelaere, questa l'ipotesi di Tuttosport in edicola questa mattina. Il giovane turco, si legge, è mancino come CDK, gioca da trequartista e a volte da ala destra nel 4-2-3-1 (come faceva il belga nel Club Bruges). La sensazione è che a Milanello siano rimasti in pochi quelli a credere in CDK e se un rilancio agli Europei Under 21 convincerà qualche club a puntare su di lui, il Milan potrebbe cederlo con un'offerta intorno ai 28 milioni.