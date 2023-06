Calciomercato Milan – Fabio Silva alternativa a Thuram? Possibile incontro

Un calciomercato che potrebe essere fondamentale per il Milan . I rososneri dovranno trovare una punta da affiancare a Olivier Giroud. In questa stagione Pioli ha potuto contare solo sul francese lì in avanti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di una possibile alternativa a Marcus Thuram , primo obiettivo del calciomercato rossoenro.

Calciomercato Milan, piace Fabio Silva

La dirigenza del Milan, si legge, nei prossimi giorni di calciomercato avrà incontri con altri agenti per prendere in esame nuovi profili. Tra questi ci sarebbe anche il nome di Fabio Silva del Wolverhampton ma in prestito prima all’Anderlecht in Belgio e poi in Olanda al PSV Eindhoven nello scorso campionato. La punta centrale portoghese sarebbe stata valutata dagli scout milanisti, e prossimamente potrebbe esserci un incontro per entrare più nel dettaglio. L’anno passato è stato utilizzato 51 volte tra tutte le competizioni e ha siglato 16 reti e fornito 6 assist, ora il Wolverhampton deciderà se cedere ancora in prestito il ventenne. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il nuovo nome per la difesa