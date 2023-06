Calciomercato Milan – Nianzou nuovo nome per la difesa

Non solo attacco e centrocampo, il Milan potrebbe pensare anche alla difesa nella prossima sessione di calciomercato . Dopo l'interesse mostrato per N'Dicka , i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un calciatore da inserire nel reparto difensivo di Pioli. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa

Uno dei profili che piacerebbe alla dirigenza del Milan, si legge, è quello di Tanguy Nianzou, centrale del Siviglia. Ha ventun’anni ed esperienze in tre diversi paesi: è cresciuto con i ragazzi del Psg, arrivando a esordire tra i grandi. Da svincolato era poi arrivato al Bayern Monaco e nell’estate 2022 ha tentato la fortuna in Liga. In Spagna non è un titolarissimo e nell’ultima parte di stagione è stato fermato da un infortunio: è riuscito comunque a mettere insieme 30 partite e 3 gol. Si può prendere con meno di dieci milioni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rinforzo a zero per il centrocampo?