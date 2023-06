Calciomercato Milan – Necessità a centrocampo: rinforzo a zero?

Un calciomercato che ufficialmente non è ancora partito, ma che è già entrato nel vivo con nomi e rumor che si rincorrono ogni giorno. Il Milan, con il cambio di dirigenza, potrebbe andare alla ricerca di obiettivi diversi. I rossoneri hanno bisogno di alcuni rinforzi: la squadra di Stefano Pioli, in questa stagione appena passata, ha dimostrato di essere troppo corta per poter fare bene su più competizioni in contemporanea. Vediamo le possibili mosse dei rossoneri.