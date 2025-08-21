Milan, guarda come segna Boniface: ecco i gol migliori | Video

Victor Bonifaceè molto vicino ad essere un nuovo giocatore del Milan, che ha deciso di puntare su di lui anche e soprattutto per assicurarsi una buona dose di gol nel corso della prossima stagione. L'attaccante nigeriano, infatti, aveva impressionato particolarmente con la maglia dell'Union Saint-Gilloise prima e con quella del Bayer Leverkusen poi. Sebbene nella passata stagione abbia faticato maggiormente. Nonostante ciò i rossoneri hanno deciso di acquisirlo, con una formula che li tutela, ovvero sia il prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 24 milioni.