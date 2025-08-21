Victor Bonifaceè molto vicino ad essere un nuovo giocatore del Milan, che ha deciso di puntare su di lui anche e soprattutto per assicurarsi una buona dose di gol nel corso della prossima stagione. L'attaccante nigeriano, infatti, aveva impressionato particolarmente con la maglia dell'Union Saint-Gilloise prima e con quella del Bayer Leverkusen poi. Sebbene nella passata stagione abbia faticato maggiormente. Nonostante ciò i rossoneri hanno deciso di acquisirlo, con una formula che li tutela, ovvero sia il prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 24 milioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, guarda come segna Boniface: ecco i gol migliori | Video
ULTIME MILAN NEWS
Milan, guarda come segna Boniface: ecco i gol migliori | Video
Il Milan si appresta a prendere Victor Boniface dal Bayer Leverkusen: ecco un video con tutti i migliori gol del nigeriano
Milan, Boniface segna in tutti i modi: guarda i suoi migliori gol | Video
Intanto, nelle ultime ore, proprio in seguito alla notizia dell'accordo totale tra le parti, è riemerso un vecchio video pubblicato dallo stesso Victor Boniface sul proprio profilo 'X'. Nel filmato in questione ci sono tutti i migliori gol dell'attaccante nigeriano, con la maglia del Bayer Leverkusen, nel corso della Bundesliga 2024/2025. Come si può evincere il ragazzo ha qualità importanti dal punto di vista fisico e atletico, malgrado i tanti infortuni patiti, ed è in grado di segnare in tanti modi diversi. Il che lo rende un'importante freccia nell'arco a disposizione di Massimiliano Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA