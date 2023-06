Milan, ecco la goal collection della Primavera 2022/23

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato un video con tutti i gol dei rossoneri Primavera allenati da Ignazio Abate . Nonostante in campionato la salvezza sia arrivata alle ultime giornate, è in Youth League che il Milan guidato da Traoré e Cuenca ha fatto sfaville. Purtroppo, il bellissimo percorso è stato fermato dall' Hadjuk Spalato in semifinale.

Nonostante tutto, i giovani rossoneri possono dirsi soddisfatti in un'annata che ha visto diversi momenti di difficoltà ma fondamentali per far crescere un gruppo dall'età media bassa rispetto alle altre squadre. LEGGI ANCHE: Milan, una trequarti in bilico tra… De Ketelaere e Guler