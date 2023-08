Milan, Giroud: “Concentrazione e lavoro duro: arrivare pronti per il 21”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha suonato la carica sui propri profili social in vista dell'esordio in campionato

Nel corso delle uscite estive fin qui disputate Olivier Giroud non ha particolarmente brillato e con lui tutto il Milan. Pochi centri per l'attaccante francese, che dopo gli impegni con la Nazionale ad inizio estate deve ancora ingranare in vista dell'esordio in campionato contro il Bologna.