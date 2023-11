Milan, Giroud è MVP rossonero del mese di ottobre: gol e parate!

Impossibile dimenticare quando, in pieno recupero, complice l'espulsione di Mike Maignan e senza più cambi a disposizione, Oli ha indossato i guanti e la maglia di Mike per difendere lo 0-1. Un finale rocambolesco, nel quale è stato costretto a compiere interventi proprio da portiere. Coraggioso, impeccabile. La prova del 'Ferraris' non andrà via facilmente dalla memoria, è già una piccola pagina di storia, nonostante abbia giocato mezz'ora e non abbia segnato a differenza del 'Maradona'.

Milan, è Giroud il migliore di ottobre: gol ma anche parate! — Giroud, nella votazione attraverso il nostro sito ufficiale, ha sopravanzato i compagni Yunus Musah, Pulisic e Fikayo Tomori. Il suo ottobre era cominciato con qualche rimpianto dopo aver sprecato una ghiotta occasione a Dortmund in Champions League, proseguendo anche con il miracolo di Wojciech Szczęsny a negargli il possibile vantaggio contro la Juventus in Serie A, a testimonianza di un periodo vivo alla ricerca del gol che prima di Napoli in generale gli mancava da Roma (inizio settembre) e in movimento dall'esordio a Bologna.

A 'Marassi', Olivier aveva festeggiato perché il Milan grazie a quella vittoria volava momentaneamente in testa alla classifica alle porte della sosta per le Nazionali. Nello scorso weekend, invece, il numero 9 non ha nascosto il rammarico per la rimonta da 0-2 a 2-2 incassata e il conseguente -3 dalla vetta. Umori diversi però atteggiamenti sempre da leader, dimostrati nuovamente nel mese appena lasciato alle spalle. Bravo Oli, certezza Oli. E ora a caccia di nuovi stimoli". LEGGI ANCHE: Attaccante, duello Milan-Barça per Giménez: ecco quanto costa >>>

