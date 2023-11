Milan, Giroud premiato per le 100 presenze in rossonero | FOTO

Il Milan riparte in Serie A contro la Fiorentina , con una vittoria per 1-0 molto importante. I rossoneri domani ritrovano Olivier Giroud . La punta rossonera, contro il Lecce, ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Milan . Ecco le foto della premiazione a Milanello.

"Orgogliosi di te Giroud. 100 col Milan". Un traguardo molto importante per Oli, che domani tornerà al centro dell'attacco rossonero. Olivier, infatti, dovrà scontare un'altra giornata di squalifica in Serie A, ma per la Champions è pronto. Giroud potrebbe essere decisivo anche in Milan-Borussia Dortmund.