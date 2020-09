Milan, il giovane Roback è già il ‘protetto’ di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A metà agosto, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan ha prelevato il giovanissimo Emil Roback, classe 2003, dall’Hammarby. Club, come noto, di cui è socio Zlatan Ibrahimovic.

Roback ed Ibra, la coppia scandinava

Roback, attaccante svedese, costato 1,5 milioni di euro alla società rossonera, è già finito sotto l’ala protettrice dell’esperto bomber nativo di Malmö. Ibra, in una sua storia sul suo account del popolare social network ‘Instagram‘, ha descritto il ragazzo come “il futuro“.

La scorsa primavera Roback ed Ibrahimovic si erano già allenati insieme, a Stoccolma, durante il lockdown in Italia, ed avevano avuto modo di conoscersi nell’Hammarby. LEGGI QUI LE ULTIME SULL’ARRIVO DI BRAHIM DÍAZ IN ROSSONERO >>>