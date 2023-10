Milan, quando tornano gli infortunati? Ecco la possibile timeline

" Stime sui tempi dei rientri degli infortunati Milan. Pulisic tornerà con Udinese o Psg. Come lui Loftus-Cheek, Kjaer e Chukwueze. Pellegrino fuori almeno 40 giorni. Kalulu, in caso di operazione come probabile, dovrebbe stare lontano dal campo almeno 4 mesi". Notizie agrodolci per il Milan che continua a dover avere a che fare con una serie di infortuni, sempre pesante e che rischia di mettere in ulteriore difficoltà tutta la squadra.