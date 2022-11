Milan Games Week, c’è anche il Milan: tutte le informazioni sull’evento

Tutto pronto per l'inizio dell'edizione 2022 del Milan Games Week , che andrà in scena nella città meneghina dal 25 al 27 novembre. La sede del più importante festival italiano dedicato al gaming, agli eSports, ai comics e ai board games sarà il polo Fiera Milano Rho .

Quest'anno, come già avvenuto in precedenza, ci sarà anche il Milan, che attraverso i propri social ha comunicato la sua presenza. La società rossonera ha inoltre fornito informazioni in merito agli stand in cui sarà attiva al Milan Games Week 2022.