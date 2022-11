Calciomercato Milan – Kessié ha il mal di pancia: voglia di rossonero

Il Milan ha avuto gare difficili in questa prima parte di stagione. La fase difensiva è sembrata la lontana parente di quella che riuscì a dominare sul finale dello scorso campionato. Non è solo un problema di difesa o di difensori. La partenza di Franck Kessié ha tolto, oltre che fisicità e tecnica a centrocampo, anche un aiuto difensivo fondamentale. Gli acquisti rossoneri nel calciomercato estivo, non hanno al momento, coperto la partenza del centrocampista blaugrana.