Milan, Florenzi ambasciatore del club rossonero negli U.S.A. (FOTO)

Alessandro Florenzi (difensore AC Milan) a New York - U.S.A. per conto del club rossonero | Milan News (Getty Images)

Alessandro Florenzi , difensore del Milan , dovrà stare fuori dal campo per infortunio fino a febbraio 2023 . Intanto, però, si trova negli Stati Uniti d'America , per conto del club rossonero, e più precisamente a New York .

Intanto, però, come si evince dalle foto pubblicate dal Milan sui propri canali social ufficiali, Florenzi (ri)porta in alto il nome della società in ogni angolo di New York. Eccolo, in questi scatti, affacciarsi dal One World Observatory.