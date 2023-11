Milan-Fiorentina, Maignan ritrova Ikoné: il Lille li celebra sui social

In occasione di Milan-Fiorentina si sono ritrovati gli ex compagni Mike Maignan e Jonathan Ikoné. E il Lille li ha celebrati sui social...

La serata di ieri non è stata solamente l'occasione per vedere esordire Francesco Camarda, debuttante più giovane di sempre in Serie A. Milan-Fiorentina, infatti, è stata anche un modo di ritrovarsi fra vecchi compagni di squadra. Giacomo Bonaventura, ad esempio, ha avuto la possibilità di rivedere coloro che hanno condiviso lo spogliatoio con lui in rossonero, tra tutti il capitano Davide Calabria.