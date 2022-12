Milan Femminile, sospiro di sollievo per Grimshaw: le sue condizioni

Il Milan Femminile può tirare un sospiro di sollievo per Christy Grimshaw, che ha subito un guaio meno grave del previsto

Quando era uscita dal campo nell'ultima gara del campionato di Serie A contro il Sassuolo , tutti i tifosi rossoneri erano rimasti con il fiato sospeso per il suo infortunio. E invece il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz può fare un sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Christy Grimshaw .

Secondo quanto riportato da Luca Maninetti , attraverso il proprio profilo Twitter , infatti, sembra che gli esami svolti su Christy Grimshaw non abbiano evidenziato alcun tipo di lesione ossea. Nonostante ciò la calciatrice rossonera dovrà osservare un periodo di riposo non meglio precisato. Di seguito il corpo del Tweet.

Milan, buone notizie per Christy Grimshaw

"Ultime Milan femminile: sospiro di sollievo per Christy Grimshaw. Fortunatamente gli esami non hanno evidenziato lesioni ossee. Servirà un congruo tempo di recupero (non forzatamente lungo) dopo il trauma da impatto subito alla caviglia nella gara contro il Sassuolo".