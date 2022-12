Serie A Femminile, Sassuolo-Milan 0-1: cronaca e tabellino del match

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino del match vinto oggi contro il Sassuolo

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Tre punti d'oro e clean sheet: non poteva chiudersi con un risultato migliore il 2022 del Milan femminile, che per la prima volta nella sua storia vince sul campo del Sassuolo e blinda la posizione tra le prime cinque in classifica in chiave Poule Scudetto. A decidere per l'1-0 finale all'Enzo Ricci è un gol immediato - dopo appena 38 secondi - di Kosovare Asllani, a segno con il suo settimo centro stagionale su un grande assist di Marta Mascarello. Positiva anche la prestazione della difesa, che mantiene la porta inviolata per la prima volta dal 24 settembre e lascia davvero poco spazio all'iniziativa delle neroverdi.

Unico neo in un pomeriggio davvero positivo è l'infortunio, nei primi minuti del secondo tempo, occorso a Christy Grimshaw: per la centrocampista scozzese una distorsione alla caviglia che sarà rivalutata nelle prossime ore. Per il resto, solo buone notizie per il Milan che chiude il 2022 con la seconda vittoria consecutiva in trasferta (dopo il 6-1 sulla Fiorentina). E sempre fuori casa inizierà il nuovo anno, con la trasferta di Coppa Italia sul campo della Lazio, capolista in Serie B, domenica 8 gennaio; il primo appuntamento del 2023 in campionato, invece, sarà in casa il fine settimana seguente contro il Parma.

LA CRONACA

Confermata la difesa a quattro con il ritorno dal primo minuto di Guagni e Soffia, il Milan sblocca la partita dopo appena 38 secondi: cross di Mascarello per l'inserimento di Asllani che appoggia da pochi passi e ci porta immediatamente in vantaggio. Il gol della numero 9 rossonera cambia inevitabilmente il match, con il Milan che alterna fasi di possesso prolungato a situazioni difensive in cui non concede comunque spunti all'iniziativa del Sassuolo. Il primo tempo, quindi, scivola via senza particolari occasioni degne di nota fino ai minuti di recupero, con un tentativo per parte. Prima ci provano le neroverdi, con un destro dal limite di Goldoni - autrice poco prima di un colpo di testa controllato senza patemi da Giuliani - che viene deviato in corner. Sul capovolgimento di fronte la replica rossonera, con un bell'assist di Bergamaschi per Piemonte: il sinistro di Martina finisce sull'esterno della rete.

La ripresa inizia con una brutta notizia per le rossonere: l'infortunio a Christy Grimshaw, che nel tentativo di recuperare un pallone a metà campo rimedia una distorsione alla caviglia sinistra. Il Sassuolo si spinge alla ricerca del pari, generando due occasioni in un minuto con la neo-entrata Monterubbiano: prima la parata a terra di Giuliani, poi la chiusura di Asllani lasciano il punteggio sull'1-0 rossonero. Il Milan sfiora il raddoppio al 70', quando un cross di un'incisiva Soffia si stampa sulla traversa. Un episodio che rinvigorisce la squadra di Ganz, che alza il baricentro e si spinge in avanti alla ricerca della rete della sicurezza. 78', tiro-cross della subentrata Thrige che Lonni devia in corner con un colpo di reni. 83', a provarci è Piemonte con un destro potente da fuori che sfiora lo specchio della porta. 88', sempre Martina pericolosa in area con un diagonale che però si spegne sul fondo. Nel recupero il Milan controlla con autorità, e il fischio finale conferma l'1-0 rossonero.

IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 0-1

SASSUOLO (3-5-2): Lonni; Orsi, Dongus, Pleidrup; Philtjens, Pondini (40'st Popadinova), Jane, Brignoli (1'st Monterubbiano), Tomaselli (24'st Bellucci); Clelland, Goldoni (1'st Sciabica). A disp.: Lauria; Mella, Da Canal, Tudisco, Nagy. All.: Piovani.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Árnadóttir, Mesjasz, Fusetti, Bergamaschi; Mascarello (33'st Thrige), Grimshaw (7'st Adami); Guagni (14'st K. Dubcová), Asllani (33'st Thomas), Soffia; Piemonte. A disp.: Babb, Fedele; Carage; Vigilucci; M. Dubcová. All.: Ganz.

Arbitro: Frascaro di Firenze.

Gol: 1' Asllani (M).

