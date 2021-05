Milan Femminile, Boquete sul rinnovo: “Orgogliosa di indossare questa maglia”

Veronica Boquete, centrocampista del Milan Femminile, ha rinnovato il proprio contratto anche per la prossima stagione. Il post social

Arrivata lo scorso novembre, Veronica Boquete si è presa il Milan Femminile e non ha nessuna intenzione di lasciarlo. Nella giornata di oggi, infatti, il club rossonero ha annunciato il suo rinnovo di contratto fino alla prossima stagione. La spagnola, in pochi mesi, ha dimostrato una qualità tecnica davvero eccelsa e perfettamente in linea con la fama che la precede. Dopo il comunicato, Vero ha pubblicato un post su Instagram in cui si dice orgogliosa di continuare la sua avventura al Milan. Ecco la nostra intervista esclusiva ad Asmir Begovic: l'ex portiere del Milan ha parlato del futuro di Donnarumma e non solo