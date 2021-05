Milan Femminile, ufficiale il rinnovo di Boquete: il comunicato / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Veronica Boquete. Ecco il comunicato del club rossonero

Boquete, che si è aggregata alla squadra nello scorso mese di novembre, con il Milan ha collezionato 13 presenze in campionato, 4 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa, segnando due gol decisivi nella gara di ritorno della semifinale di Coppa".