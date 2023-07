Milan, tutta la felicità di Reijnders: “Un momento incredibile per me”

Dopo una lunga trattativa arriva l'ufficialità di un acquisto che fa contenti i tanti tifosi rossoneri. Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Milan e sul suo profilo Instagram non ha nascosto tutta la sua felicità. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoneri per 5 anni e ha condiviso una foto in cui mostra la gloriosa maglia del Milan che indosserà.

Immagini che lo ritraggono al momento della firma e con la sua famiglia. Con un testo in cui esprime l'entusiasmo di chi sa di esser giunto in cui dei club più prestigiosi al mondo: "Sono felicissimo di arrivare in questo Club storico. È un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e di far parte di questa squadra". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il Diavolo vuole confermare Pobega | PM News