Il terzino ecuadoriano è da poco al Milan tanto che ha raggiunto la squadra a metà tournée. Dopo aver esordito per uno spezzone di gara contro i Reds, ieri ha giocato l'intero primo tempo contro il Perth Glory. Al ritorno a Milano, Pervis si riposerà per qualche giorno - alla pari dei suoi nuovi compagni - prima di visitare per la prima volta Milanello. La ripresa degli allenamenti nel centro sportivo rossonero è prevista per il pomeriggio di martedì 5 agosto.