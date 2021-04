Milan, ecco le immagini dell’allenamento odierno (FOTO)

Il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini relative all'allenamento odierno. Eccole nel dettaglio

Continua l'avvicinamento al match contro il Genoa per il Milan. La squadra si è ritrovata quest'oggi a Milanello per svolgere una seduta mattutina. Tattica e possesso palla per la squadra di Stefano Pioli, che punta alla vittoria per continuare la corsa per un posto in Champions League. Il club rossonero, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune foto che ritraggono i calciatori impegnati nell'allenamento odierno. Ecco le foto.