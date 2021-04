Milan, il report dell’allenamento di oggi: possesso palla e tanta tattica

Le ultime notizie sul Milan. Anche oggi i ragazzi di Pioli hanno svolto il loro allenamento in vista di Milan-Genoa: il report della seduta

Riscaldamento per iniziare, eseguito nella porzione di campo alle spalle delle porte, con alcuni esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. Lavoro sul possesso per proseguire, prima di passare alla fase tattica prevista per oggi; a seguire di nuovo un focus sul possesso palla, con una serie di partitelle su campo ridotto, e sulla tecnica.