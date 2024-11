La difesa del Milan sta faticando molto in questo inizio di stagione subendo tanti gol soprattutto in Serie A. Ravezzani ha voluto sottolineare i numeri, diversi da quelli della Juventus. Andiamo a vedere i gol subiti dalle due squadre: i bianconeri hanno subito 7 gol in dodici partite. La squadra di Fonseca ne ha subiti 14 in undici. LEGGI ANCHE: Milan, Leao: la mossa tattica per la svolta? La chiave con Camarda in campo