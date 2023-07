Milan, Dest saluta i rossoneri: ecco il messaggio social del club

"Grazie Dest e buona fortuna". Un corto messaggio per lo statunitense che tornerà al Barcellona dopo che il Milan non ha preso in considerazione l'opzione del riscatto. Dest con i rossoneri non ha brillato giocando poco, nonostante gli infortuni di Davide Calabria e Florenzi in stagione. I rossoneri, in questa sessione di calciomercato, potrebbero anche cercare un giocatore proprio per quel ruolo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Dalla Spagna un nuovo nome per l'attacco rossonero