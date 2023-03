Milan, gli auguri social per il compleanno di Charles De Ketelaere

Arrivano gli auguri social per il 22esimo compleanno di Charles De Ketelaere . Il giovane trequartista belga spegne per la prima volta le candeline con la maglia del Milan , ed il club rossonero lo celebra attraverso un post sul proprio profilo Twitter.

Nonostante una stagione molto sfortunata, il classe 2001 rimane uno dei maggiori investimenti di questi ultimi anni rossoneri, con la dirigenza e la squadra convinta che tutto il talento di De Ketelaere verrà fuori e diverrà uno dei punti fermi del futuro milanista. Per ora solo un assist, contro il Bologna, e tanta malasorte per il talento belga, ma la qualità c'è e, soprattutto, anche il tempo per esprimerla al meglio. Calciomercato Milan – Obiettivo Scamacca? Il retroscena dell’ex agente