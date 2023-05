Milan, niente Dalot: ufficiale il rinnovo con il Manchester United

Il Milan nel prossimo calciomercato, potrebbe andare alla ricerca di molti giocatori, per rinforzare tutti i reparti. La squadra di Stefano Pioli, infatti, ha dimostrato di non essere lunga e profonda abbastanza, per poter competere al massimo. Maldini e Massara, però, dovranno fare a meno di un possibile obiettivo, ovvero Diogo Dalot.