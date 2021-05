Milan, Dalot come Mandzukic? “E’ stato un piacere far parte di questo club”

Diogo Dalot, in prestito dal Manchester United, ha pubblicato un post social in cui sembra dare l'addio definitivo al Milan

Dopo il post social di Mario Mandzukic, che ha di fatto ufficializzato il suo addio al Milan, ecco che arrivano anche le parole di Diogo Dalot. Il terzino portoghese ha scritto un messaggio che sembra quasi annunciare il suo ritorno al Manchester United. Ricordiamo che il giocatore è arrivato in rossonero in prestito secco. Queste le parole: "Paese nuovo, esperienze diverse, stessa passione! Che stagione ricca di emozioni, con nuovi traguardi da raggiungere e nuove cose da imparare. È stato un grande anno per me ed è stato un piacere far parte di questa squadra e di questo fantastico club".