Mandzukic saluta il Milan: “E’ stato un piacere, auguro il meglio a tutti”

Mario Mandzukic, attaccante classe 1986, ha salutato il Milan dopo soli 6 mesi e poche apparizioni. Questo il suo post social

Mario Mandzukic , attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato l'addio al Milan dopo soli 6 mesi. Un periodo in cui il croato non ha trovato continuità viste le sue condizioni fisiche non proprio ottimali. Ecco le sue parole d'addio.

"E' stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato alla dirigenza per avermi dato l'opportunità di giocare qui, al mister e al suo staff per il loro grande lavoro e ai miei compagni che non sono solo giocatori eccellenti ma anche un grande gruppo di ragazzi. Sono felice di aver contribuito a riportare questo grande club al ritorno in Champions League, il posto a cui appartiene e auguro a tutti, al club e non solo, il meglio per il futuro".