"Quella in programma nel week end, sarà l’ultima partita di questa stagione, e dal canto nostro chiuderemo l’annata nell’unico modo in cui vorremmo sempre fare, ovvero sostenendo incessantemente i nostri colori e rendendo San Siro come di consueto una bolgia. Il messaggio a tutto l’ambiente Milan deve arrivare chiaro, il popolo Rossonero non è più disposto ad accettare progetti non improntati a puntare al massimo livello sia in Italia che in Europa, un popolo che ha vinto come nessun altro in Italia, e che si è sempre contraddistinto per la vicinanza alla propria squadra anche nei momenti più difficili della sua lunga storia. Consapevoli che certo non si possa vincere sempre, ma essere preparati ed attrezzati a poterlo fare sempre è altra cosa! Un Progetto vincente ora é preteso! Un progetto che parta dalla panchina, passando dal campo fino ad arrivare alla dirigenza! Volete questa curva? Volete questo stadio e questo clima sempre? Bene, ora sta a voi “pagare il prezzo del biglietto” ora sta a voi passare semplicemente ai fatti".